A Prato e Pistoia, fra i capoluoghi, il calo più significativo, meglio Arezzo. Fra i Comuni più grandi a Viareggio il dato è in crescita FIRENZE – La prima fotografia dell’affluenza alle urne per le elezioni amministrative in Toscana restituisce un quadro di generale e diffuso disinteresse, con un calo che si attesta intorno ai cinque punti percentuali rispetto alle precedenti consultazioni. Alle 12, la media regionale dei votanti si ferma ad un modesto 12,91%, segnando un netto passo indietro rispetto al 17,38% registrato nella scorsa tornata elettorale. A trainare quella che si preannuncia come una vera e propria diserzione dalle urne è il comune di Prato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Elezioni amministrative in Toscana, crollo dell’affluenza alle 12: ha votato il 12,91%

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