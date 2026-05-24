Elezioni amministrative in Toscana crollo dell’affluenza alle 12 | ha votato il 12,91%

Da corrieretoscano.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle ore 12 in Toscana, l’affluenza alle urne per le elezioni amministrative si ferma al 12,91%. Rispetto alle consultazioni precedenti, si registra un calo di circa cinque punti percentuali. Non si segnalano eventi particolari o variazioni significative nelle modalità di voto. La partecipazione si mantiene bassa in tutta la regione, riflettendo un disinteresse diffuso tra gli elettori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A Prato e Pistoia, fra i capoluoghi, il calo più significativo, meglio Arezzo. Fra i Comuni più grandi a Viareggio il dato è in crescita FIRENZE – La prima fotografia dell’affluenza alle urne per le elezioni amministrative in Toscana restituisce un quadro di generale e diffuso disinteresse, con un calo che si attesta intorno ai cinque punti percentuali rispetto alle precedenti consultazioni. Alle 12, la media regionale dei votanti si ferma ad un modesto 12,91%, segnando un netto passo indietro rispetto al 17,38% registrato nella scorsa tornata elettorale. A trainare quella che si preannuncia come una vera e propria diserzione dalle urne è il comune di Prato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

elezioni amministrative in toscana crollo dell8217affluenza alle 12 ha votato il 1291
© Corrieretoscano.it - Elezioni amministrative in Toscana, crollo dell’affluenza alle 12: ha votato il 12,91%
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Elezioni amministrative in Irpinia: l'affluenza alle ore 12Alle ore 12:10 del 24 maggio, l’affluenza alle urne in provincia di Avellino si aggira intorno a una certa percentuale, secondo i dati della...

Amministrative nei comuni campani: il dato dell’affluenza alle 12Alle 12, l’affluenza alle urne per le elezioni comunali in diversi comuni della Campania si attesta intorno al 16%.

Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026: dove e quando si vota in Toscana. La guida; Elezioni Amministrative - Elezioni comunali Toscana - Tribuna elettorale del 21 maggio 2026 - Video; Dove e quando si vota in Toscana per le elezioni comunali 2026: liste e candidati a Prato, Pistoia e Arezzo; Da Prato a Sesto Fiorentino centrodestra in affanno.

elezioni amministrative in toscanaElezioni comunali 2026 in Toscana: affluenza, dati e notizie in direttaUrne aperte domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. Si vota in venti comuni della regione. Sotto i riflettori le sfide nei tre capoluoghi Prato, Pistoia e Arezzo ... lanazione.it

elezioni amministrative in toscanaElezioni amministrative 2026, venti comuni al voto in Toscana: gli aggiornamentiDomenica 24 e lunedì 25 maggio sono 20 i comuni toscani nei quali gli elettori saranno chiamati al voto per rinnovare il Consiglio comunale. I seggi ... gonews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web