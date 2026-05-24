Amministrative 2026 l' affluenza alle 12 | Messina al 13,88% Reggio Calabria al 13,11% Crotone al 15,02%

Da feedpress.me 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle ore 12, l’affluenza alle urne per le amministrative del 24-25 maggio in Calabria registra il 13,11% a Reggio Calabria, con 196 sezioni su 196 aperte, e il 12,48% a Palmi. A Messina, si raggiunge il 13,88%, mentre a Crotone è del 15,02%. Sono i primi dati ufficiali disponibili, mentre le urne sono ancora aperte in molte zone.

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Primi dati sull'affluenza per le Amministrative del 24-25 maggio. In Calabria, Reggio Calabria ha fatto registrare il 13,11% (196 sezioni su 196), mentre a Palmi siamo al 12,48%. A Crotone nelle 74 sezioni siamo al 15,02%, mentre Castrovillari si ferma al 13,61%. San Giovanni in Fiore è al 12,82%. Nel complesso nei 79 comuni della Calabria dove si vota siamo al 13,27%. Per quanto riguarda la Sicilia, a Messina, il Comune più importante al voto in questa tornata, con i dati sulle 253 seziono, siamo al 13,88%. Milazzo è al 15,42%. IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Feedpress.me

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