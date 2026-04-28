A Cervia, si avvicinano le elezioni comunali del 2026, un momento che coinvolge tutti i cittadini nell’elezione del nuovo sindaco. Sono stati presentati i nomi dei candidati e le liste di sostegno che li supportano. La consultazione elettorale si svolgerà nel corso dell’anno e rappresenta un passaggio importante per il futuro amministrativo della città. I candidati e le rispettive squadre si preparano a confrontarsi nelle prossime settimane.

Cervia (Ravenna), 29 aprile 2026 – Cervia si sta avvicinando a uno degli appuntamenti più delicati e sentiti della sua storia recente: le elezioni comunali del 2026, che determineranno chi sarà il nuovo sindaco. Questo appuntamento rappresenta un’occasione fondamentale per scegliere i rappresentanti che guideranno il futuro della città, influenzando temi chiave come sviluppo urbano, tutela ambientale, servizi ai cittadini e promozione turistica. La chiamata alle urne è fissata per domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. Lunedì alle 15, alla chiusura dei seggi inizierà lo spoglio delle schede. Chi sono 4 i candidati a sindaco per Cervia. Sono 4 i candidati che si contenderanno la poltrona di sindaco.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Liste delle elezioni comunali a Cervia 2026: tutti i nomi a sostegno dei 4 candidati a sindaco

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