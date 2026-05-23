Elezioni comunali 2026 a Locorotondo | candidati sindaco liste e aspiranti consiglieri

Da baritoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella città di Locorotondo si svolgeranno le elezioni comunali il 24 e 25 maggio 2026. Tre candidati si contendono la carica di sindaco e sono presenti diverse liste di partito. Gli elettori sono chiamati a votare per esprimere le preferenze, coinvolgendo anche vari aspiranti consiglieri. La consultazione interesserà tutta la comunità locale, con il voto che si svolgerà in due giornate consecutive.

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Sono tre i candidati al ruolo di sindaco nella città di Locorotondo. Gli elettori saranno chiamati a esprimere la loro preferenze nel corso della tornata elettorale del 24 e 25 maggio. I candidati sono Fabio Lotito, Vito Speciale e Vittorino Smaltino.CANDIDATO SINDACO FABIO LOTITOLista Vivere. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Locorotondo, elezioni comunali: tre candidati sindaco e liste presentate

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