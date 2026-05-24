Sei candidati si sfidano alle elezioni comunali di Arezzo, con tre in testa e altri tre che cercano di avvicinarsi al ballottaggio. La corsa è molto combattuta e la vittoria ancora incerta, con le preferenze che si stanno delineando solo nelle ultime settimane di campagna. La competizione è aperta e il risultato finale resta da definire, con i sondaggi che continuano a cambiare.

Arezzo, 24 maggio 2026 – Chi vincerà? Mai come in questa tornata elettorale la scalata a Palazzo Vecchio assomiglia ai tornanti del Pordoi, tanto per restare in tema di maglia rosa. Da lunedì, con molta probabilità a tarda sera, una maglia non rosa ma tricolore farà il suo ingresso a Palazzo Cavallo. Oppure dovrà essere assegnata al ballottaggio. La indosserà uno dei sei contendenti la poltrona di sindaco. Per lui, o lei, non sarà una tappa del giro d’Italia ma il traguardo finale. Quello che conta e che racchiude la portata di questo voto: perché sul tavolo non ci sono solo sei visioni di città, bensì un giro di boa che potrebbe consolidare... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni Arezzo: sei candidati in cerca di voto. Tre favoriti e tre outsider, sprint verso il ballottaggio

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