Elezioni amministrative | oggi e lunedì al voto in 894 comuni 18 sono capoluogo

Oggi e lunedì si svolgono le elezioni amministrative in 894 comuni italiani, di cui 18 sono capoluogo. Sono circa 6,6 milioni gli elettori chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli comunali e l’elezione diretta dei sindaci. Le operazioni di voto coinvolgono diverse città e paesi in tutto il paese, con le schede che vengono distribuite nelle sezioni elettorali. I risultati saranno comunicati nelle prossime ore o nei giorni successivi.

AGI - Sono 6.624.575 gli elettori italiani chiamati al voto per il turno annuale delle elezioni amministrative 2026, dedicate al rinnovo dei consigli comunal i e all'elezione diretta dei sindaci. Il voto coinvolgerà sia le regioni a statuto ordinario sia quelle a statuto speciale, con un calendario articolato e differenziato. In tutto 894 comuni di cui 121 superiori a 15mila abitanti e 773 pari o inferiore a 15mila abitanti. Il calendario per le regioni a statuto ordinario. Nelle regioni a statuto ordinario si voterà oggi (con seggi aperti dalle 7 alle 23) e lunedì (dalle 7 alle 15). In questa tornata, 5.250.489 elettori rinnoveranno le amministrazioni di 661 comuni, tra cui 15 capoluogo: Lecco, Mantova, Venezia, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Crotone e Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Agi.it

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