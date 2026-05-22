Domenica 24 e lunedì 25 si terranno le elezioni amministrative in 894 comuni italiani, tra cui 18 capoluoghi di provincia. Complessivamente, sono 6.624.575 gli elettori chiamati a votare per il rinnovo dei consigli comunali e l’elezione diretta dei sindaci. La consultazione coinvolge diverse aree del paese, con modalità di voto che si svolgeranno nel rispetto delle procedure previste dalla legge. Le urne si apriranno e chiuderanno in due giornate consecutive, garantendo il regolare svolgimento delle operazioni di voto.

AGI - Sono 6.624.575 gli elettori italiani chiamati al voto per il turno annuale delle elezioni amministrative 2026, dedicate al rinnovo dei consigli comunali e all'elezione diretta dei sindaci. Il voto coinvolgerà sia le regioni a statuto ordinario sia quelle a statuto speciale, con un calendario articolato e differenziato. In tutto 894 comuni di cui 121 superiori a 15mila abitanti e 773 pari o inferiore a 15mila abitanti. Il calendario per le regioni a statuto ordinario. Nelle regioni a statuto ordinario si voterà domenica 24 e lunedì 25 maggio. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 la domenica e dalle 7 alle 15 il lunedì. In questa tornata, 5. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Domenica 24 e lunedì 25 al voto in 894 comuni, 18 sono capoluogo

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