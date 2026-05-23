Elezioni amministrative | domani e lunedì al voto in 894 comuni 18 sono capoluogo

Da agi.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani e lunedì si svolgeranno le elezioni amministrative in 894 comuni italiani, tra cui 18 capoluoghi di provincia. Complessivamente, sono 6.624.575 gli elettori chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli comunali e l’elezione dei sindaci. Le consultazioni riguardano diverse città e paesi, con modalità di voto che prevedono l’elezione diretta del primo cittadino e la scelta dei rappresentanti dei consigli comunali. I seggi saranno aperti in due turni di voto.

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AGI - Sono 6.624.575 gli elettori italiani chiamati al voto per il turno annuale delle elezioni amministrative 2026, dedicate al rinnovo dei consigli comunal i e all'elezione diretta dei sindaci. Il voto coinvolgerà sia le regioni a statuto ordinario sia quelle a statuto speciale, con un calendario articolato e differenziato. In tutto 894 comuni di cui 121 superiori a 15mila abitanti e 773 pari o inferiore a 15mila abitanti. Il calendario per le regioni a statuto ordinario. Nelle regioni a statuto ordinario si voterà domani (con seggi aperti dalle 7 alle 23) e lunedì (dalle 7 alle 15). In questa tornata, 5.250.489 elettori rinnoveranno le amministrazioni di 661 comuni, tra cui 15 capoluogo: Lecco, Mantova, Venezia, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Crotone e Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Agi.it

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