Elezioni amministrative primi dati sull' affluenza | nel Veronese è al 15,8%

Alle 7 di questa mattina sono iniziate le operazioni di voto per le elezioni amministrative. Nel Veronese, l’affluenza alle urne si attesta al 15,8% a metà giornata. I dati sono aggiornati alle ore 12 e si riferiscono ai primi rilevamenti ufficiali. Le urne resteranno aperte fino alle 23. La partecipazione potrebbe aumentare nelle prossime ore.

Le operazioni di voto per le elezioni amministrative sono ufficialmente iniziate alle 7 di questa mattina, 24 maggio. In dieci territori della provincia di Verona i cittadini possono esprimere la propria preferenza oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Il corpo elettorale coinvolto supera i. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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REFERENDUM: analisi dell'AFFLUENZA delle 19:00 e delle 23:00

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