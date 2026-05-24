Elezioni amministrative in Irpinia | l' affluenza alle ore 12

Alle ore 12:10 del 24 maggio, l’affluenza alle urne in provincia di Avellino si aggira intorno a una certa percentuale, secondo i dati della piattaforma Eligendo. La partecipazione si presenta con variazioni rispetto alle precedenti consultazioni, evidenziando un andamento incerto. Le operazioni di voto sono in corso in diversi seggi, con cittadini che si sono recati alle urne in modo differenziato durante la mattinata. Nessun incidente o problema segnalato fino a questo momento.

I dati della piattaforma Eligendo del Ministero dell'Interno, aggiornati alle 12:10 del 24 maggio, fotografano una prima mattinata di voto in chiaroscuro per la provincia di Avellino. Su 132 sezioni scrutinate su 136 totali, la città capoluogo si attesta al 15,82%, in netto calo rispetto al 18. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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