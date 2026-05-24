Amministrative nei comuni campani | il dato dell’affluenza alle 12

Da anteprima24.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 12, l’affluenza alle urne per le elezioni comunali in diversi comuni della Campania si attesta intorno al 16%. La partecipazione dei cittadini si registra in modo uniforme in varie zone, con numeri ancora in crescita rispetto alle ore di apertura. Le sezioni di voto sono aperte da poche ore e i cittadini stanno entrando per esprimere il loro voto. La partecipazione si mantiene stabile nelle prime ore della giornata.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Alle 12 l’affluenza al voto per le amministrative in tanti comuni della Campania sfiora il 16%. Benevento è la provincia nella quale si ha la percentuale maggiore, poco sotto il 17%, seguita da Napoli che sta oltre il 16%. Al 15% ferme Caserta e Avellino, mentre Salerno è al di sotto di questa soglia, al 14,36%. Andando a guardare nel dettaglio dei comuni, i due capoluoghi nei quali si dovrà decidere il prossimo sindaco, quello irpino si ferma al 15,19 con Quadrelle che è la provincia con l’affluenza più alta, 23,20%. Il dato per Salerno invece è fermo a poco oltre il 13%. Il picco a Positano e Sicignano degli Alburni dove è stato sfondato il muro del 20%. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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