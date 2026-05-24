Elezioni amministrative 2026 | affluenza alle 23

Alle 23 di domenica 24 maggio, in Friuli Venezia Giulia, l’affluenza alle urne per le elezioni amministrative in 11 comuni è stata del 39 per cento.

Trieste, 24 mag - L'affluenza alle ore 23 di domenica 24 maggio per le elezioni amministrative in Friuli Venezia Giulia (11 Comuni al voto) è del 39 per cento.I dati vengono forniti dal Servizio elettorale della Regione e sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (elezioni.regione. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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Elezioni amministrative, affluenza in calo

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