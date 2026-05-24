Elezioni amministrative si vota in 894 Comuni Alle 23 affluenza al 46,58%

In tutta Italia si svolgono elezioni amministrative in 894 Comuni, con oltre 6,6 milioni di cittadini chiamati al voto. Alle 23, l’affluenza alle urne si attesta al 46,58 per cento. Le operazioni di voto sono ancora in corso in molte località, con le urne aperte per tutta la giornata. I risultati definitivi sono attesi nelle prossime ore.

Urne aperte in tutta Italia per la tornata delle elezioni amministrative che coinvolge 894 Comuni. Sono oltre 6,6 milioni gli italiani chiamati alle urne. Tra i Comuni al voto, 121 hanno una popolazione superiore ai 15mila abitanti, inclusi 18 capoluoghi, mentre 773 sono i Comuni sotto la soglia dei 15mila residenti. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Elezioni amministrative: quando si vota. Dalle 7 di questa mattina gli elettori sono chiamati a scegliere sindaci, giunte e consigli comunali: si voterà fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15, quando inizieranno immediatamente le operazioni di scrutinio. I primi dati sull'affluenza. Alle 23, quando mancano pochissime sezioni da scrutinare, l'affluenza è al 46,58%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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