Elezioni 2026 a Chieti | l' affluenza alle ore 12

Alle ore 12, a Chieti, il 15,48% degli aventi diritto ha votato, con tutte le 54 sezioni già scrutinate. Questi dati rappresentano la prima rilevazione sull’affluenza alle urne per le elezioni del 2026 nella città e nella provincia. Non sono ancora disponibili numeri successivi o confronti con elezioni precedenti. La partecipazione si è registrata in modo uniforme su tutto il territorio locale.

Primi dati sull'affluenza ai seggi a Chieti e provincia: alle ore 12, quando sono state scrutinate 54 su 54 sezioni, a Chieti ha votato il 15,48% degli aventi diritto. Alle scorse elezioni comunali, nel 2020, alla stessa ora, in città aveva votato il 16,84%.Al momento, la sezione dove si è. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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