Elezioni 2026 affluenza per i 20 Comuni al voto | nel Reggino alle 23 ha votato il 47,07%

Da reggiotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 23, l’affluenza alle urne nei 20 Comuni della provincia reggina ha raggiunto il 47,07 per cento. I seggi sono stati chiusi in tutti i comuni coinvolti, compresa la città di Reggio Calabria.

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Seggi chiusi anche nei venti Comuni al voto nella provincia reggina, oltre l'Amministrazione di Reggio Calabria.Nelle 302 le sezioni, sparse sul territorio metropolitano, di cui quattro ospedaliere, si potrà tornare a votare domani, lunedì 25 maggio, ultimo giorno utile per poter esprimere la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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