Elezioni 2026 affluenza per i 20 Comuni al voto | nel Reggino alle 23 ha votato il 47,07%
Alle 23, l’affluenza alle urne nei 20 Comuni della provincia reggina ha raggiunto il 47,07 per cento. I seggi sono stati chiusi in tutti i comuni coinvolti, compresa la città di Reggio Calabria.
Seggi chiusi anche nei venti Comuni al voto nella provincia reggina, oltre l'Amministrazione di Reggio Calabria.Nelle 302 le sezioni, sparse sul territorio metropolitano, di cui quattro ospedaliere, si potrà tornare a votare domani, lunedì 25 maggio, ultimo giorno utile per poter esprimere la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
DOMANI E LUNEDÌ SI VOTA PER 50 SINDACI, DI CUI 10 NEL VICENTINO E 2 NELL'ALTA PADOVANA | 23/05/2026
Notizie e thread social correlati
Elezioni 2026, affluenza per i 20 Comuni al voto: nel Reggino alle 19 ha votato il 35,37%Alle 19, nel Reggino, il 35,37% degli elettori si è recato alle urne per le elezioni comunali del 2026.
Elezioni 2026, affluenza per i 20 Comuni al voto: nel Reggino alle 12 ha votato il 12,52%Alle ore 12, l’affluenza alle urne nei venti Comuni del Reggino è stata del 12,52%.
Temi più discussi: Notizie - Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026 - dati Affluenza e scrutini; Elezioni amministrative 2026, 661 i comuni al voto nelle regioni a statuto ordinario; Elezioni Amministrative 2026 a Messina: regolarmente avviate le operazioni di voto; Elezioni amministrative 2026: i dati sull'affluenza.
Elezioni #amministrative 2026: affluenza alle ore 23! Il Servizio elettorale del Comune di Venezia ha reso noto che alle ore 23 hanno votato complessivamente 84.283 elettori su 201.713, pari al 41,78%. Per le Municipalità hanno votato 84.273 elettori s x.com
Elezioni #amministrative 2026: affluenza alle ore 19! Il Servizio elettorale del Comune di Venezia ha reso noto che alle ore 19 hanno votato complessivamente 63.151 elettori su 201.713, pari al 31,30%. Per le elezioni circoscrizionali 63.142 elettori su 2 facebook
Elezioni comunali 2026, chiusi i seggi: riaprono alle 7. Alle 23 affluenza al 46,3%Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 Comuni interessati (di cui 18 capoluoghi) per una tornata elettorale che rappresenta un ... tg24.sky.it
Affluenza comunali 2026 in diretta: il dato delle 19 comune per comune. Tonfo in Emilia-Romagna e ToscanaLa percentuale di votanti si attesta al 34,5% contro il 37% della precedente tornata. Si vota oggi e domani per il rinnovo di oltre 740 giunte comunali, con eventuale ballottaggio per i comuni con più ... quotidiano.net
Le elezioni amministrative del 2026 sono ormai alle porte: con la guida elaborata da ANCI, prende forma il quadro operativo che accompagnerà Comuni, candidati, segretari comunali e uffici elettorali verso il voto del 24 e 25 maggio, con eventuali ballottaggi f reddit