Elettronica intelligenza artificiale e geopolitica | torna Aquavitae a Precenicco

A Precenicco è ripresa la rassegna “Aquavitae”, che si svolge all’Auditorium comunale. L’evento è promosso dal Comune con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia, del marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia” e delle associazioni Convivialia e Scena Sonica. La manifestazione si concentra su temi come elettronica, intelligenza artificiale e geopolitica. La prima sessione si è svolta nelle ultime settimane, coinvolgendo relatori e pubblico locale.

Riparte all’Auditorium comunale di Precenicco la rassegna “Aquavitae”, promossa dal Comune con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, del marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia” e in collaborazione con le associazioni Convivialia e Scena Sonica.Il calendario propone un mix di musica. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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