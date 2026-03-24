Scuola nuovi programmi per i licei Entra intelligenza artificiale torna la geografia

Da tv2000.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato l'introduzione di nuovi programmi per i licei, che entreranno in vigore nel prossimo anno scolastico. Tra le novità, l'intelligenza artificiale sarà inserita nel percorso di studio, mentre la geografia tornerà ad essere una materia indipendente dalla storia. Questi cambiamenti fanno parte di un aggiornamento delle linee guida per le scuole superiori.

Arrivano i nuovi programmi per i licei voluti dal ministro Valditara. La Geografia torna ad essere un materia autonoma, separata dalla Storia. Ed entra l’intelligenza artificiale nello studio delle materie. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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