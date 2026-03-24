Scuola nuovi programmi per i licei Entra intelligenza artificiale torna la geografia

Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato l'introduzione di nuovi programmi per i licei, che entreranno in vigore nel prossimo anno scolastico. Tra le novità, l'intelligenza artificiale sarà inserita nel percorso di studio, mentre la geografia tornerà ad essere una materia indipendente dalla storia. Questi cambiamenti fanno parte di un aggiornamento delle linee guida per le scuole superiori.

Arrivano i nuovi programmi per i licei voluti dal ministro Valditara. La Geografia torna ad essere un materia autonoma, separata dalla Storia. Ed entra l’intelligenza artificiale nello studio delle materie. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Scuola, nuovi programmi per i licei. Entra intelligenza artificiale, torna la geografia Articoli correlati Scuola, nuovi programmi per i licei. Entra l’Ai, geografia distinta da storiaScuola, è arrivata sul tavolo del ministero la revisione dei programmi per i licei. Scuola, arrivano i nuovi programmi per i licei: torna la geografia, con IA e Storia vista dall’OccidenteSecondo le indiscrezioni anticipate dalla professoressa Loredana Perla a capo della commissione per le linee guida per i licei, a partire da... Scuola, nuovi programmi per i licei. Entra intelligenza artificiale, torna la geografia Approfondimenti e contenuti su Scuola nuovi programmi per i licei... Temi più discussi: Nuove Indicazioni nazionali per i licei, cosa cambia; Nuovi programmi per i licei: torna la geografia, entra l'Ia, formazione all'estero e studio delle lingue con il metodo Clil; Arrivano le nuove indicazioni per i licei: intelligenza artificiale e spazio all'italiano. La geografia tornerà materia autonoma; In arrivo i nuovi programmi per i licei, spazio all'Ia e all'Italiano. Scuola, arrivano i nuovi programmi per i licei: torna la geografia, con IA e Storia vista dall’OccidenteSecondo le indiscrezioni anticipate dalla professoressa Loredana Perla a capo della commissione per le linee guida per i licei, a partire da settembre ... fanpage.it Nuovi programmi per i licei: torna la geografia, entra l'Ia, formazione all'estero e studio delle lingue con il metodo ClilDopo aver messo a punto i nuovi programmi per la scuola dell'infanzia, le elementari e le medie, che entreranno in vigore dal prossimo anno scolastico 2026-2027, la commissione guidata ... ilmessaggero.it Si tiene all'ARAN la riunione tra i rappresentanti dell'agenzia governativa e le organizzazioni sindacali sul rinnovo del contratto scuola 2025-27. In particolare, saranno rese note le tabelle con gli aumenti stipendiali previsti per le singole categorie lavorative aff - facebook.com facebook Martedì 31 marzo 2026 | Ore 16:00 – 17:30 | Online e gratuito Webinar organizzato da Orizzonte Scuola in collaborazione con LAV – Lega Anti Vivisezione Relatore: Giacomo Bottinelli – Responsabile Ufficio A Scuola con LAV La diretta sarà visibile dalla pi… x.com