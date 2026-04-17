Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che i produttori europei di droni destinati a Kiev potrebbero essere considerati obiettivi. La lista include anche sedi di aziende italiane coinvolte nella produzione di questi dispositivi. La dichiarazione si inserisce nel quadro delle risposte alle iniziative industriali europee per la fornitura di droni all’Ucraina. La comunicazione è stata resa nota nelle ultime ore dal ministero russo.

Il ministero della Difesa russo risponde alle iniziative industriali messe in campo dai Paesi europei per la produzione di droni. Dopo dichiarazioni e comunicati è arrivato anche un elenco di aziende che, sostiene Mosca, potrebbero diventare obiettivi militari. Minacce che riguardano anche l’Italia, dove il 15 aprile scorso, a Roma, Volodymyr Zelensky ha incontrato il ministro della Difesa Guido Crosetto. Di seguito, una nota congiunta ha confermato che “stanno lavorando alla definizione di un quadro di partenariato strategico” su “difesa aerea, sistemi senza pilota, munizioni e settore marittimo”, per rafforzare la “collaborazione tra le...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mosca: “Produttori europei dei droni per Kiev sono possibili target”. Nella lista anche sedi di aziende italiane

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