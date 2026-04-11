Una classifica internazionale rivela le aziende con la reputazione più alta nel mondo, con Lego in prima posizione. Tra le top 10 compaiono anche due aziende italiane, Ferrari e Barilla. La reputazione aziendale viene considerata un elemento chiave per valutare la solidità delle grandi imprese a livello globale.

La reputazione aziendale si conferma uno degli indicatori più rilevanti per misurare la solidità dei grandi gruppi globali. A fotografare lo stato dell’arte è il nuovo report di RepTrak, osservatore internazionale che dal 1999 analizza la percezione pubblica attraverso un modello che combina fattori emotivi e razionali, dalla performance all’innovazione fino alla governance. La classifica 2026 delle aziende con la reputazione più alta al mondo riflette un equilibrio tra tradizione industriale e capacità di adattamento ai nuovi contesti: in top 10 figurano The LEGO Group, Adidas, Samsung, Rolex, Sony, Ferrari, Mercedes-Benz, Levi Strauss & Co., Barilla e Canon.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ecco la classifica mondiale delle aziende con la migliore reputazione. Lego in vetta e due italiane in top 10: Ferrari e Barilla

Leggi anche: Nella classifica sulla reputazione delle grandi aziende vince ancora Lego. Barilla balza al nono posto ed è la prima al mondo nel settore alimentare

Barilla prima azienda food al mondo per reputazione: entra nella top 10 globaleBarilla si conferma, per il terzo anno consecutivo, la prima azienda al mondo nel settore alimentare per reputazione nel Global RepTrak® 100 condotto...