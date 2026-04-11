Ecco la classifica mondiale delle aziende con la migliore reputazione Lego in vetta e due italiane in top 10 | Ferrari e Barilla

Da ilfattoquotidiano.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una classifica internazionale rivela le aziende con la reputazione più alta nel mondo, con Lego in prima posizione. Tra le top 10 compaiono anche due aziende italiane, Ferrari e Barilla. La reputazione aziendale viene considerata un elemento chiave per valutare la solidità delle grandi imprese a livello globale.

La reputazione aziendale si conferma uno degli indicatori più rilevanti per misurare la solidità dei grandi gruppi globali. A fotografare lo stato dell’arte è il nuovo report di RepTrak, osservatore internazionale che dal 1999 analizza la percezione pubblica attraverso un modello che combina fattori emotivi e razionali, dalla performance all’innovazione fino alla governance. La classifica 2026 delle aziende con la reputazione più alta al mondo riflette un equilibrio tra tradizione industriale e capacità di adattamento ai nuovi contesti: in top 10 figurano The LEGO Group, Adidas, Samsung, Rolex, Sony, Ferrari, Mercedes-Benz, Levi Strauss & Co., Barilla e Canon.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Ecco la classifica mondiale delle aziende con la migliore reputazione. Lego in vetta e due italiane in top 10: Ferrari e Barilla

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