Il tecnico del Tolentino ha dichiarato che la partita contro la Sangiustese rappresenta un momento cruciale per la stagione della squadra. Dopo la sosta, si aspetta un match importante che potrebbe influenzare il cammino del team nei prossimi incontri. La gara è considerata un punto di svolta, e l’allenatore si è detto fiducioso riguardo alle possibilità di ottenere un risultato positivo.

"Sono fiducioso per un finale di stagione arrembante. La gara con la Sangiustese è uno spartiacque". Paolo Passarini tecnico del Tolentino presenta così il ritorno in campo dopo la sosta. La formazione cremisi sarà attesa da un trittico impegnativo contro Sangiustese, Montefano e Matelica. Il primo atto sarà a Villa San Filippo contro la formazione di Sansovini, reduce da quattro sconfitte consecutive e a caccia di punti. "Prima della sosta – dice il tecnico cremisi – la squadra ha dimostrato la propria forza e il proprio carattere, le prestazioni offerte contro le prime due della categoria dovranno essere il punto di ripartenza. Sappiamo che la gara di domenica contro la Sangiustese sarà fondamentale per le ambizioni di classifica e vogliamo ottenere la vittoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Passarini: "Con la Sangiustese una gara decisiva per il Tolentino»

Leggi anche: Eccellenza. Passarini: "Tolentino, mostra il tuo valore. Possiamo tenere testa alla leader K Sport»

Leggi anche: Le gare dall’Eccellenza alla prima categoria. È un fine settimana molto ricco di derby: . Sangiustese-Chiesanuova e Trodica-Tolentino

Eccellenza. Tolentino, confermato PassariniSegno di continuità in casa Tolentino, il tecnico Paolo Passarini rimane sulla panchina cremisi. La società ha confermato la permanenza del tecnico sulla panchina cremisi anche per la prossima ... ilrestodelcarlino.it

Eccellenza. Tolentino alla finestra, non si gioca con il FanoDobbiamo restare uniti per recuperare tutti i calciatori non al meglio per il finale di stagione. Parla Paolo Passarini, tecnico... Dobbiamo restare uniti per recuperare tutti i calciatori non al ... ilrestodelcarlino.it