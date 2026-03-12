Ordigno bellico della Seconda guerra mondiale ad Eboli | summit in Prefettura disposto il piano per la bonifica

Stamattina in Prefettura si è svolto un incontro di coordinamento per organizzare le operazioni di bonifica di un ordigno bellico della Seconda guerra mondiale, di tipo bomba d’aereo inglese da 250 libbre, rinvenuto ieri mattina in una zona di Eboli. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine e delle squadre specializzate, che hanno definito il piano di intervento e le misure di sicurezza da adottare.

Al momento, tenuto conto delle misure di sicurezza adottate dal personale del 21° Reggimento Genio Guastatori, non sarà interrotta la circolazione della rete autostradale limitrofa Si è tenuta stamattina in Prefettura, la riunione di coordinamento finalizzata a pianificare le attività connesse alla bonifica di un ordigno bellico della Seconda guerra mondiale, della tipologia bomba d'aereo di nazionalità inglese di 250 libbre, rinvenuto nella mattinata di ieri, in un cantiere edile di Eboli. All'incontro hanno preso parte i rappresentanti del comune di Eboli e di Battipaglia – comune limitrofo – dei vertici provinciali delle Forze dell'Ordine, del 21° Reggimento Genio Guastatori, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale, dell'Anas, della RFI, dell'ENEL.