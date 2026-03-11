Digiuno intermittente gli esperti avvertono | Non è adatto a tutti

Il digiuno intermittente, molto praticato da chi cerca di perdere peso in breve tempo, è stato al centro di nuove segnalazioni da parte degli esperti. Secondo recenti comunicazioni, questa pratica potrebbe rappresentare un rischio per la salute del cuore, sollevando preoccupazioni tra coloro che la adottano senza consultare professionisti. Nessuna conclusione definitiva è stata ancora raggiunta, ma il dibattito rimane aperto.

(Adnkronos) – Il digiuno intermittente, molto diffuso tra chi vuole dimagrire rapidamente, potrebbe comportare rischi per la salute del cuore. Alcuni ricercatori hanno scoperto che chi che limitava il consumo di cibo a meno di otto ore al giorno presentava un rischio del 135% più elevato di morire di malattie cardiovascolari (problemi al cuore e ai vasi sanguigni) rispetto alle persone che mangiavano per più di 12-14 ore nell'arco di una giornata. Sul tema è intervenuto Yari Rossi, dottore in scienze della nutrizione umana, ospite oggi a La volta buona, dove ha analizzato le diverse strategie legate al digiuno intermittente. "La base, innanzitutto, è scegliere quanto e cosa mangiare, e poi quando farlo", ha spiegato. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

