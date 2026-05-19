In Africa, l’epidemia di Ebola a Bundibugyo ha causato finora 131 decessi. La diffusione del virus si collega anche al movimento dei minatori nella zona, che può favorire il rapido contagio tra le persone. La presenza di decessi avvenuti fuori dagli ospedali complica le operazioni di tracciamento dei contatti e di gestione della malattia. Le autorità sanitarie continuano a monitorare la situazione, cercando di contenere la diffusione e di prevenire ulteriori vittime.

? Domande chiave Come può il movimento dei minatori accelerare la diffusione del virus?. Perché i decessi fuori dagli ospedali rendono difficile il tracciamento?. Quali decisioni prenderà l'OMS durante il comitato di emergenza odierno?. Dove colpirà il virus se le misure attuali fallissero?.? In Breve 513 casi sospetti registrati tra Bunia, Rwampara e Mongwalu nella Repubblica Democratica del Congo.. Jean Kaseya coordina la risposta operativa dell'Africa CDC per il contenimento del virus.. Mobilità dei minatori verso Ruanda e Sud Sudan aumenta il rischio di diffusione regionale.. Comitato emergenza OMS riunito questo martedì per definire strategie nelle province colpite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ebola Bundibugyo: 131 morti e il rischio di un contagio in Africa

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