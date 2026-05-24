L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è ancora attiva. Secondo un esperto, non si tratta di una pandemia, ma sottovalutare la situazione sarebbe irresponsabile. Finora, sono stati registrati numerosi casi e decessi, e le autorità sanitarie continuano le operazioni di controllo e prevenzione. La diffusione del virus rimane limitata, ma la propagazione potrebbe aumentare senza adeguate misure. Non sono stati annunciati interventi di emergenza a livello globale.

“L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è un segnale che il mondo non può permettersi di ignorare. Non siamo davanti a uno scenario da pandemia globale come il Covid, perché Ebola ha modalità di trasmissione molto diverse e meno efficienti, ma il rischio di espansione regionale africana è concreto e serio ed è irresponsabile sottovalutare il problema per Europa e Italia”. Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Università degli Studi di Milano La Statale, interviene sull’emergenza Ebola dopo che l’agenzia sanitaria dell’Unione Africana (Africa Cdc) ha spiegato che oltre alla Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell’epidemia, e all’Uganda, altri dieci paesi africani rischiano di essere colpiti dal virus. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Pregliasco: per Ebola non è pandemia ma irresponsabile sottovalutare

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