Centri estivi oltre le polemiche | Pronti ad accogliere 842 bambini Iscrizioni da martedì | ecco le scuole

Da martedì 28 aprile sarà possibile iscrivere i bambini sotto i sei anni ai Centri estivi comunali, con 842 posti disponibili. L’annuncio è stato fatto ieri dal sindaco, che ha comunicato le date ufficiali per le iscrizioni e ha fornito dettagli sulle scuole coinvolte. Nonostante le polemiche passate, l’amministrazione si prepara ad accogliere i piccoli partecipanti nelle strutture comunali.

Habemus datam. "Da martedì 28 aprile – ha annunciato ieri il sindaco Andrea Biancani – sarà possibile iscrivere i bambini sotto i sei anni ai Centri estivi comunali ". Saperlo non è poco visto che la notizia della controversia tra le maestre dei servizi educativi comunali e l’amministrazione, tutt’altro che appianata, aveva gettato nel panico i genitori, timorosi di non poter accedere all’agognato servizio estivo 0-6 anni. Ieri Biancani e l’assessore Camilla Murgia, proprio per allontanare ogni dubbio riguardo al fatto che la controversia non influenzerà qualità e articolazioni del servizio estivo, hanno anticipato i dettagli e in particolare hanno detto quali saranno i plessi scolastici sede del servizio estivo, elemento fondamentale per dare modo ai genitori di conciliare la logistica domestica con la geografia dei Centri educativi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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