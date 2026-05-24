È stato pubblicato un bando per i centri estivi, che prevede un bonus fino a 180 euro per le famiglie. La domanda può essere presentata online, seguendo le istruzioni fornite dall’amministrazione. Per ricevere il contributo, le famiglie devono rispettare alcuni requisiti minimi di iscrizione alle strutture, anche se non sono stati specificati dettagli aggiuntivi. La procedura e i criteri di accesso sono disponibili sul sito ufficiale del comune.

? Punti chiave Come si presenta la domanda online per ottenere il contributo?. Quali sono i requisiti minimi di iscrizione alle strutture?. Chi può beneficiare del bonus senza limiti di reddito Isee?. Dove devono essere frequentati i centri per le famiglie comuni?.? In Breve Scadenza domande online fissata per il 3 giugno sul portale del Comune.. Contributo fino a 110 euro per residenti presso Small Stars e Freestyle Valico.. Bonus di 180 euro senza limiti Isee per ragazzi con disabilità grave.. L'assessora Valentina Bernardini coordina il sostegno per attività tra giugno e settembre.. Le famiglie di Altopascio hanno tempo fino al 3 giugno... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Altopascio, bando centri estivi: bonus fino a 180 euro per le famiglie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bonus centri estivi 2026: scatta il bando per le famiglie del Sud EstÈ stato pubblicato il bando per il bonus centri estivi 2026 destinato alle famiglie del Distretto Sud Est.

Centri estivi 2026 a Moderna, confermati per le famiglie i voucher fino a 300 euroPer l'estate 2026, i centri estivi a Moderna saranno accessibili alle famiglie con voucher fino a 300 euro, confermando le agevolazioni già in vigore.

Temi più discussi: Centri estivi 2026, Comune di Altopascio: aperto il bando per i contributi -; Altopascio, è disponibile il bando per contributi alle famiglie per l'iscrizione dei ragazzi ai campi estivi; Spalletti Non ho mai pensato alle dimissioni, costruiremo una Juve forte; Cade da una cresta delle Alpi Apuane: fiorentina salvata dal soccorso alpino di Lucca.

Bando INPS centri estivi 2025/ Via alle domande: ma non è per tuttiIl bando INPS è destinato ai centri estivi 2025 e può esser garantito paragonando la durata della partecipazione e le spese affrontate. Recentemente è uscito il bando INPS che garantisce ai figli dei ... ilsussidiario.net

Centri estivi, bando a fine mese con più agevolazioni per le famiglieA fine mese aprirà il bando per le iscrizioni ai Centri Estivi 2025 e per la richiesta di contributi destinati alle famiglie, con importanti novità. Tra queste, l’estensione della soglia Isee per ... ilrestodelcarlino.it