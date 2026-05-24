Un volo Easyjet da Londra a una città italiana ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza a causa di un passeggero che ha dichiarato di avere un oggetto nel bagaglio che non avrebbe dovuto portare. La situazione ha causato panico tra i passeggeri e l’intervento delle forze dell’ordine all’arrivo. Non sono stati segnalati feriti, e l’aereo ha raggiunto l’aeroporto italiano in sicurezza. La compagnia ha avviato le procedure di controllo e verifica.

Quello che doveva essere un normale viaggio verso Londra si è trasformato in pochi minuti in una situazione di forte tensione ad alta quota. Un annuncio del comandante, arrivato quando l’aereo era già in volo, ha fatto scattare l’allarme tra i passeggeri. Le parole pronunciate dall’equipaggio hanno immediatamente fatto temere uno scenario ben più serio, provocando panico e preoccupazione tra le persone presenti a bordo. Tra sguardi confusi e domande senza risposta, il volo ha improvvisamente cambiato rotta. Soltanto nelle ore successive sono emersi i dettagli di quanto accaduto e del motivo che ha portato a una decisione considerata necessaria per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “È nel mio bagaglio”. Panico a bordo dell’Easyjet: atterraggio d’emergenza in Italia

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«C'è un power bank nel mio bagaglio». Panico a bordo del volo EasyJet

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