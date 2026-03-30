Atterraggio di emergenza Terrore sul volo EasyJet

Un volo EasyJet ha effettuato un atterraggio di emergenza a causa di forti turbolenze che hanno causato tensione tra i passeggeri. Il velivolo, partito da un aeroporto nazionale, ha dovuto interrompere il viaggio e tornare indietro poco dopo il decollo. Non sono stati riportati feriti tra i passeggeri o l’equipaggio. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

Momenti di tensione su un volo EasyJet, costretto a tornare indietro a causa di forti turbolenze in volo. L’episodio è avvenuto il 29 marzo su una tratta partita dal Regno Unito. L’aereo, identificato come volo EZY439, era decollato da Glasgow intorno a mezzogiorno con destinazione Jersey. Poco dopo il decollo, però, la situazione è precipitata. A causa delle condizioni meteo avverse, il pilota ha dichiarato lo stato di emergenza e, dopo circa 30 minuti di volo, ha deciso di invertire la rotta per rientrare all’aeroporto di partenza. Secondo quanto riferito dall’equipaggio, le turbolenze sono state particolarmente intense già nelle prime fasi del volo, rendendo difficile la gestione della situazione a bordo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Atterraggio di emergenza”. Terrore sul volo EasyJet Articoli correlati Lo "Squawk 7700", poi l'atterraggio di emergenza: paura sul volo per LondraGrande agitazione a bordo di un aereo della British Airways costretto a richiedere un atterraggio d'emergenza mentre si trovava in fase di crociera. Rissa sul volo di linea, aereo costretto ad atterraggio d’emergenza: “Sangue e denti sul pavimento”L'incredibile violenza, ripresa anche in un video, su un aereo della compagnia Jet2 partito da Antalya, in Turchia, e diretto a Manchester. “Spia rossa accesa”. Paura sul volo Easy Jet, costretto ad atterraggio d’emergenzaPaura a bordo di un volo easyJet, la tranquillità del viaggio si è trasformata lentamente in tensione. ATTERRAGGIO D’ EMERGENZA