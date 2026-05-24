addio a monsignor mario milano lutto nella chiesa di aversa

È morto Monsignor Mario Milano, Arcivescovo Emerito della diocesi di Aversa. La notizia ha suscitato tristezza tra i membri della Chiesa locale. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente dalla diocesi. La salma sarà traslata in un luogo ancora da definire. La diocesi ha espresso il proprio cordoglio per la perdita del religioso. Non sono stati resi noti i dettagli sulle cause del decesso.

lLa Chiesa di Aversa piange la scomparsa di Monsignor Mario Milano, Arcivescovo Emerito della diocesi normanna, tornato alla casa del Padre. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra i fedeli, il clero e l’intera comunità diocesana, che in queste ore si stringono nel ricordo di un pastore che ha segnato la storia recente della diocesi aversana. Ad annunciare la scomparsa del presule è stata la Diocesi di Aversa attraverso una nota ufficiale diffusa dal Vescovo Monsignor Angelo Spinillo insieme al clero e alla comunità ecclesiale. “Ricordando con gratitudine il suo ministero pastorale, la diocesi si stringe attorno ai familiari e a quanti lo hanno conosciuto e amato”, si legge nel messaggio di cordoglio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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