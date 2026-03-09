Incendio a Bahrain | droni iraniani colpiscono la raffineria

Un attacco con droni iraniani ha colpito la raffineria di Al Ma’ameer in Bahrain. Teheran ha condotto l’operazione senza preavviso, mirata all’impianto petrolifero. L’incidente si è verificato senza segnalare vittime o danni strutturali immediati. La situazione ha portato all’attivazione di misure di sicurezza sul luogo e all’avvio di indagini ufficiali.

Teheran ha lanciato un attacco con droni contro il Bahrain, colpendo direttamente l'impianto petrolifero di Al Ma'ameer. L'azione ha innescato un incendio visibile nei video diffusi sui social network, confermando la vulnerabilità delle infrastrutture strategiche nel Golfo Persico. L'evento si colloca in una data precisa: lunedì 9 marzo 2026, ore mattutine. Non si tratta di un incidente isolato ma di un atto aggressivo che pone domande urgenti sulla sicurezza regionale e sulle dinamiche del conflitto tra le potenze della zona. Le immagini mostrano fiamme alte e fumo denso che si innalzano dall'impianto colpito, segno tangibile dell'efficacia dei mezzi aerei non pilotati utilizzati dall'Iran.