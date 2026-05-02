Nello zaino droga e bilancino arrestata ventenne

Una giovane di 20 anni è stata fermata dai carabinieri di Lavagna con l’accusa di spaccio di droga. Durante un controllo, è stata trovata in possesso di sostanze stupefacenti e di un bilancino, e il suo zaino è stato sequestrato. La ragazza è stata arrestata in flagranza di reato e portata in caserma. La vicenda è stata trasmessa alle autorità competenti per le successive procedure.

Una ragazza di 20 anni è stata arrestata in flagranza dai carabinieri della stazione di Lavagna con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. La giovane, di origine russa e già nota alle forze dell'ordine per precedenti specifici, è stata bloccata mentre cedeva dosi di hashish.L'acquirente.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Nascondevano droga nello zaino: arrestata coppia a Napoli Marijuana e hashish nello zaino, coppia di pusher arrestata a NapoliTempo di lettura: < 1 minuto Nascondevano nello zaino dosi di marijuana e hashish la coppia, un 57enne e una 49enne, entrambi napoletani, il primo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Coltello e droga trovati nello zaino: blitz della polizia davanti alle scuole di Conegliano; Coltello e droga nello zaino: blitz della polizia davanti alle scuole di Conegliano; Beccato per strada con 3 chili di ovuli di eroina nascosta nello zaino; Venerdì di paura sulla A12: il folle tentativo di fuga del corriere con lo zaino che scotta. Fontivegge, pusher nigeriano arrestato con tre chili di cocaina nello zainodi En.Ber. Quasi tre chili di eroina, suddivisa in 221 involucri termosaldati, e 6.450 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita di spaccio di droga, sono stati sequestrati a un pushe ... umbria24.it Droga, munizioni e 9mila euro nello zaino: arrestato giovaneLa Polizia di Stato di Agrigento nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, disposti dal Questore Tommaso Palumbo, ha tratto in ... canicattiweb.com Trasformano un appartamento in un deposito di droga nel quartiere San Cristoforo, due uomini sono stati scoperti e arrestati dalla Polizia di Stato. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania, dopo aver notato uno dei due consegnare uno zaino - facebook.com facebook