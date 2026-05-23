La mamma nasconde la droga nello zaino della bimba | arrestata lei e il padre

Una donna è stata arrestata insieme al partner dopo che la polizia ha scoperto droga nascosta nello zaino di una bambina. Gli agenti sono intervenuti durante un controllo e hanno trovato sostanze stupefacenti in uno zaino appartenente alla figlia della donna. Entrambi sono stati fermati e portati in caserma. La bambina non è rimasta coinvolta nelle operazioni di detenzione. Le indagini proseguono per chiarire la provenienza della droga e il ruolo di ciascuno.

Bologna, 23 maggio 2026 – Lotta allo spaccio, la Squadra mobile ha arrestato in flagranza "una coppia di cittadini nigeriani, residenti in via delle Fosse Ardeatine, al Savena, ma presumibilmente ricollegati direttamente" ai gruppi di spacciatori attivi nelle zone di via Amendola e di piazza XX Settembre. Lo fa sapere la Questura, ricordando che negli ultimi mesi sono state arrestate, proprio nell'area di via Amendola e di piazza XX Settembre, 17 persone. La coppia fermata dagli agenti. Gli investigatori della Mobile, a seguito di alcuni servizi di osservazione, hanno accertato che un 34enne nigeriano con precedenti anche specifici e destinatario, in passato, di un provvedimento di allontanamento da un'altra area cittadina, "si accompagnava con un gruppo di stranieri" che spacciavano nelle strade vicine a via delle Fosse Ardeatine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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