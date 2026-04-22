Il carcere di Capanne ha una palestra per i detenuti | i macchinari gli istruttori e gli obiettivi

Nel carcere di Capanne a Perugia è stata allestita una palestra destinata ai detenuti. La struttura è dotata di vari macchinari e offre programmi di attività motoria. L’obiettivo dichiarato è migliorare le condizioni di salute e forma fisica dei detenuti e delle detenute. La palestra è gestita con l’assistenza di istruttori qualificati. La presenza di questa struttura si inserisce nelle iniziative di welfare all’interno dell’istituto penitenziario.

Anche il carcere di Capanne di Perugia ha la sua palestra con lo scopo di migliore le condizioni di salute e fisiche dei detenuti e delle detenute con dei macchinari e programmi per l'attività motoria. Una iniziativa che vuole attraverso anche lo sport promuovere inclusione, benessere e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Cagliari, con l'Iphone in carcere: gli altri detenuti pagavano per telefonarePrestavano l'Iphone ad altri detenuti e si facevano lautamente pagare le telefonate. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Detenuta trovata morta a Capanne, aperta un’inchiesta della Procura di Perugia; Donna di 41 anni muore nel carcere di Perugia-Capanne; Detenuta trovata morta al carcere di Perugia; Tragedia nel carcere di Capanne: muore detenuta di 41 anni. Al carcere di Capanne inaugurata la palestra per l'attività motoriaDa oggi i detenuti e le detenute del carcere di Capanne avranno a disposizione una sala per la palestra. Mercoledì 22 aprile è stata inaugurata l'attività motoria all'interno della struttura. Un inter ... corrieredellumbria.it Guerriglia nel carcere di Capanne: gridano Allah Akbar e devastano l’area comune. Agenti feriti e danni per 60 mila euroDevastano l’area comune del carcere di Perugia mentre gridano Allah Akbar . Escalation di violenza nella notte tra Pasqua e Pasquetta nella casa circondariale di Capanne. A segnalare gli episodi è ... corrieredellumbria.it Qualche settimana fa, nella comunità pastorale di Capanne, Marti e Montopoli, un gruppo di ragazzi ha danneggiato il muretto della chiesa. A raccontare l'episodio è il parroco Don Udoji. I giovani, invece di evitare il confronto, hanno scelto scelto di incontrarlo - facebook.com facebook