Questa mattina a Nerviano, nel milanese, si è verificato un grave incidente sul lavoro presso un'azienda locale. Un'operaia è rimasta coinvolta in un episodio che le ha provocato ustioni su gran parte del corpo a causa di un liquido infiammabile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare le indagini. La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale.

Nerviano (Legnano), 13 aprile 2026 – Un serio incidente sul lavoro è accaduto questa mattina in un'azienda di Nerviano, nel Milanese. Un' operaia di 52 anni è infatti rimasta ustionata su buona parte del corpo, dopo essere stata investita da liquido infiammabile. Secondo quanto riportato da Areu i soccorsi sono mossi in codice rosso. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la donna, per quanto grave, non correrebbe pericolo di vita. Ricostruire la dinamica dell'incidente è ora compito dei vigili urbani di Nerviano. https:www.ilgiorno.itbresciacronacalonato-del-garda-esplosione-armeria-gravissimo-57enne-cfzfjmrr Infortuni in Lombardia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nerviano, operaia colpita da liquido infiammabile: ha ustioni su buona parte del corpo

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