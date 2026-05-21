La Final Four di Eurolega 2026 sarà trasmessa in diretta televisiva con orari dedicati alle semifinali e alla finale, accompagnati anche da opzioni di streaming online. La manifestazione si terrà in Grecia, ma una squadra non locale potrà partecipare alla fase conclusiva. Il programma include le due semifinali, seguite dalla partita finale, con dettagli sui canali e le modalità di visione disponibili per gli appassionati di basket. L’evento si svolgerà in diverse giornate, con orari stabiliti per permettere la copertura completa.

Può esserci una Final Four in Grecia con una squadra che non è quella di casa? Sì, se il Panathinaikos è stato battuto dal Valencia nei quarti e così, a OAKA, ci sarà il paradosso dei paradossi: l’unico club ellenico sarà quello rivale, l’Olympiacos, che dal Pireo entra nella fase più calda dell’Eurolega con ambizioni di vittoria serie. E del resto avrà una semifinale contro il Fenerbahce nella quale conteranno, e tanto, le 70 partite di Final Four giocate complessivamente dai membri della squadra biancorossa. Non ci sarà però molto da scherzare: di sorprese nell’ultimo weekend di Eurolega se ne sono viste tante. E un’altra può sempre piazzarla il Valencia, che ha fatto qualcosa di mai successo nella storia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv la Final Four di Eurolega 2026: orari semifinali e finale, programma, streaming

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EUROPA LEAGUE SEMI-FINAL PREDICTIONS | WHICH TEAMS ARE MAKING THE FINAL

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