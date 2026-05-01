Dove vedere in tv Sinner-Zverev ATP Madrid 2026 | orario finale programma streaming

In occasione dei Mutua Madrid Open 2026, torneo ATP Masters 1000, si svolgerà la finale tra il giocatore italiano, testa di serie numero 1, e il tedesco, numero 2 del seeding. La partita di singolare maschile vedrà affrontarsi queste due teste di serie nell’ultimo atto del torneo. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e anche in streaming, con orari e programmi da consultare.

Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, affronterà la testa di serie numero 2, il tedesco Alexander Zverev nell’ ultimo atto del tabellone di singolare maschile dei Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000. Il match in altura sulla terra battuta iberica tra Jannik Sinner ed il tedesco Alexander Zverev si disputerà domenica 3 maggio, sarà il secondo incontro di giornata sul Manolo Santana Stadium, e si giocherà comunque non prima delle ore 17.00, con il programma che scatterà alle ore 14.00 con la finale di doppio femminile. La finale di singolare maschile dell’ ATP Masters 1000 di Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, Tennis TV, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.🔗 Leggi su Oasport.it

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