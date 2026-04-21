Omicidio Andrea Sciorilli a Vasto il padre | Mio figlio era violento mi ha minacciato con un coltello

A Vasto, un uomo di 52 anni ha confessato di aver ucciso il figlio di 21 anni. Secondo quanto riferito, il padre ha dichiarato che il ragazzo era violento con lui, con la madre e con la sorella, e che lo aveva minacciato con un coltello. La polizia ha avviato le indagini e ha sequestrato l'arma. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale.

Antonio Sciorilli, 52 anni, ha confessato l’omicidio del figlio 21enne Andrea che, ha spiegato l'uomo, era violento con lui, la madre e la sorella. Il ragazzo è stato ucciso con un'ascia durante una lite, il corpo trovato nel garage del condominio dove abitava a Vasto. Domani attesa l’autopsia sul corpo della vittima.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Vasto, omicidio di Andrea Sciorilli, il padre confessa: «L’ho ucciso io: mio figlio era un violento»In un primo momento era stato proprio il padre a raccontare di aver scoperto il corpo del figlio, intervenendo dopo l’allarme lanciato dalla moglie. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Vasto, omicidio di Andrea Sciorilli, il padre confessa: L’ho ucciso io: mio figlio era un violento; 21enne ucciso a Vasto, il papà confessa: fermato dopo interrogatorio; Omicidio del 20enne Andrea Sciorilli: fermato il padre del giovane; Mio figlio era un violento, la confessione del padre del 21enne Andrea Sciorilli, ucciso con un’ascia nel garage di casa. Omicidio Andrea Sciorilli a Vasto, il padre: Mio figlio era violento, mi ha minacciato con un coltelloAntonio Sciorilli, 52 anni, ha confessato l’omicidio del figlio 21enne Andrea che, ha spiegato l’uomo, era violento con lui, la madre e la sorella. Il ragazzo è stato ucciso con un’ascia durante una ... fanpage.it Omicidio Andrea Sciorilli a Vasto, la versione del padre Antonio: Dice che il figlio aveva un coltelloAntonio Sciorilli, reo confesso dell’omicidio del figlio 21enne Andrea, ha fornito una prima ricostruzione di quanto accaduto a Vasto ... virgilio.it Omicidio a Vasto, il padre di Andrea Sciorilli: “Mio figlio mi minacciava con un coltello”. Capo di imputazione ancora provvisorio. - facebook.com facebook Fermato per omicidio il padre di Andrea #Sciorilli, ucciso a #Vasto: ha confessato il delitto. Il 21enne "era un violento", due anni fa una denuncia per #violenza domestica. x.com