Spaccate in serie nelle farmacie il Comune corre ai ripari | panettoni e barriere contro le auto-ariete

A Cernusco sul Naviglio, diverse farmacie hanno subito ripetute spaccate da parte di ladri che tentano di entrare forzando le porte. Per contrastare questa ondata di furti, le autorità cittadine hanno deciso di installare barriere in cemento davanti alle vetrine e hanno distribuito panettoni alle farmacie per rafforzare la sicurezza. La questione è diventata un problema di cronaca locale, con i residenti che seguono da vicino gli sviluppi.

Cernusco sul Naviglio (Milano), 11 aprile 2026 – Furti alle farmacie, Cernusco corre ai ripari e risponde con barriere in cemento contro il ladro “ariete”. Dopo la raffica di colp i che ha messo nel mirino le vetrine della Martesana, la città alza il livello di sicurezza e si attrezza per difendersi da una sequenza di assalti notturni sempre uguali. Su indicazione dei carabinieri, l’Amministrazione ha avviato la posa di panettoni in cemento e barriere jersey davanti agli esercizi più esposti, nel tentativo di fermare i l ladro seriale che da giorni agisce con un copione ormai collaudato: un’auto lanciata contro l’ingresso, l’irruzione rapidissima e la fuga con il fondo cassa, spesso in pochi minuti e nel cuore della notte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spaccate in serie nelle farmacie, il Comune corre ai ripari: panettoni e barriere contro le “auto-ariete” Sante Zennaro senz’acqua. Il Comune corre ai ripariProsegue la situazione di criticità alla scuola Sante Zennaro, dove l’acqua dei rubinetti della palazzina A resta per precauzione inutilizzabile, in... Terreni occupati senza esproprio, il Comune corre ai ripari: acquisisce alcune aree e ne restituisce una ai proprietariDopo le sentenze del Tar, l’ente chiude un contenzioso lungo decenni scegliendo la sanatoria per gli spazi già trasformati e il ritorno di un lotto... Temi più discussi: Spaccate in serie nelle farmacie, il Comune corre ai ripari: panettoni e barriere contro le auto-ariete; Colpi da Nascimben, Bassanello e Spiga d'Oro: ecco l'autore delle spaccate in città; Serie di spaccate nei negozi, due uomini arrestati dai carabinieri a Chivasso; Spaccate nei negozi di lusso: sgominata una banda internazionale. La banda delle spaccate in farmacia. Vetrina distrutta, bottino: 90 euroSegrate, sfondato nella notte l’ingresso del negozio in via delle Regioni. Colpi a ripetizione in tutto l’hinterland ... msn.com Spaccate in serie tra saloni e negozi, filmati due ladri a volto scopertoMa i ladri si trovavano nel comune anche la notte di Natale, quando si è registrata un'altra spaccata. In via del Barbaro a Paderno, è stata colpita anche la fioreria Badesso. «Non capisco cosa si ... ilgazzettino.it Spaccate alle banche e danni nel corteo per Cospito, niente processo per i 16 anarchici x.com Jerry Italia. . Una serie di spaccate, almeno otto nelle ultime settimane, e il sospetto che dietro non ci siano solo episodi isolati. La Procura parla di possibili gruppi organizzati. Cresce l’allarme tra i commercianti. Il mio racconto nei TG di #AntennaSicilia e #Tel - facebook.com facebook