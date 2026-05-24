Dopo il successo a Masterchef Teo Canzi sale in cattedra nella sua Olgiate

Notizia in breve

Il giovane chef Matteo Canzi ha tenuto una lezione alla nuova scuola media di Olgiate Molgora sabato 23 maggio. L’evento ha visto una buona partecipazione di studenti, famiglie e cittadini. La manifestazione si inserisce in un progetto di formazione dedicato alla cucina. Non sono stati indicati dettagli sul contenuto della lezione o sul numero di partecipanti. L’attività si è svolta senza incidenti o altri eventi rilevanti.