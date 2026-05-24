Dopo il successo a Masterchef Teo Canzi sale in cattedra nella sua Olgiate
Il giovane chef Matteo Canzi ha tenuto una lezione alla nuova scuola media di Olgiate Molgora sabato 23 maggio. L’evento ha visto una buona partecipazione di studenti, famiglie e cittadini. La manifestazione si inserisce in un progetto di formazione dedicato alla cucina. Non sono stati indicati dettagli sul contenuto della lezione o sul numero di partecipanti. L’attività si è svolta senza incidenti o altri eventi rilevanti.
Il giovane chef Matteo Canzi in cattedra alla nuova scuola media di Olgiate Molgora. L'iniziativa di sabato 23 maggio ha registrato un’ottima partecipazione da parte di studenti, famiglie, cittadine e cittadini. Dopo il momento di porte aperte, dedicato alla prima apertura della nuova scuola. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Uno dei migliori assaggi di MasterChef | MasterChef Italia
Notizie e thread social correlati
Teo Canzi dopo Masterchef: “Sogno di aprire un ristorante nelle mie zone. Ma con calma (e testa), troppi locali chiudono dopo due anni”Dopo la partecipazione a Masterchef, il cuoco ha espresso il desiderio di aprire un ristorante nella sua zona di origine, Olgiate Molgora, in...
È Teo Canzi il vincitore di Masterchef 2026Teo Canzi si è aggiudicato la vittoria dell’edizione 2026 di Masterchef, diventando il quindicesimo vincitore italiano del programma.
Temi più discussi: Il vincitore di MasterChef star a sorpresa alla scuola Cittadini. Per la gioia di tanti giovanissimi fan; Olgiate, il 23 porte aperte alle scuole medie e incontro con Teo Canzi; Olgiate: Teo Canzi ospite alle scuole medie per l’open day; Olgiate: Matteo Canzi nella sua ex scuola a parlare di MasterChef con gli alunni.
Domenica 31 maggio: il programma in Piazza Confraternita. 10:45 – Eleonora Daniele con Alberto Infelise 12:30 – Approvato dai soci. Cibo da raccontare e degustare – con Matteo Canzi, Eleonora Cozzella, Maddalena Fossati, Carlo Ghisoni, Alessa facebook
Giona Canzi si laurea campione italiano di ginnastica artistica per il 4° anno consecutivo. Il gioiellino della #PROPatriaBustese sbaraglia la concorrenza ai Campionati Italiani Allievi. Su @malpensa24 x.com
Dopo il successo a Masterchef, Teo Canzi sale in cattedra nella sua OlgiateSuccesso alla scuola media per Il dialogo con Matteo moderato dalla prof Arianna Redaelli, insieme alle domande preparate dagli alunni del Consiglio comunale dei ragazzi ... leccotoday.it
Teo Canzi dopo Masterchef: Sogno di aprire un ristorante nelle mie zone. Ma con calma (e testa), troppi locali chiudono dopo due anniOlgiate Molgora (Lecco) – Nel menù del ristorante che aprirà mi ha promesso tanti piatti lombardi: mi raccomando. Con questa promessa Attilio Fontana, sul suo profilo social, ha raccontato ... ilgiorno.it