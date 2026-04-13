Dopo la partecipazione a Masterchef, il cuoco ha espresso il desiderio di aprire un ristorante nella sua zona di origine, Olgiate Molgora, in provincia di Lecco. Ha dichiarato di voler fare le cose con calma e attenzione, consapevole della difficoltà di mantenere un’attività nel settore della ristorazione, dove molti locali chiudono dopo circa due anni. Ha anche fatto sapere che nel nuovo menu ci saranno molti piatti tipici lombardi.

Olgiate Molgora (Lecco) – "Nel menù del ristorante che aprirà mi ha promesso tanti piatti lombardi: mi raccomando ”. Con questa promessa Attilio Fontana, sul suo profilo social, ha raccontato l’incontro a Palazzo Lombardia con Matteo “Teo” Canz i, il 24enne di Olgiate Molgora (Lecco), incoronato vincitore di Masterchef 2026. Il 24enne lombardo giovane, laureato in economia, ha scelto di assecondare la sua passione per la cucina e ha partecipato al popolare programma televisivo. All’incontro erano presenti anche il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega all’Autonomia Mauro Piazza, anche lui espressione del territorio lecchese e il papà di Matteo Canzi, Marco.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Teo Canzi dopo Masterchef: “Sogno di aprire un ristorante nelle mie zone. Ma con calma (e testa), troppi locali chiudono dopo due anni”

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È Teo Canzi il vincitore di Masterchef 2026Teo Canzi ha vinto l’edizione 2026 di Masterchef: si è aggiudicato il titolo di quindicesimo Masterchef italiano, 100.