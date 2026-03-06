È Teo Canzi il vincitore di Masterchef 2026

Teo Canzi si è aggiudicato la vittoria dell’edizione 2026 di Masterchef, diventando il quindicesimo vincitore italiano del programma. Durante la finale, ha superato gli altri concorrenti e si è distinto per le sue capacità culinarie. La competizione si è conclusa con l’annuncio del suo nome, segnando la fine di un percorso intenso e competitivo.

Teo Canzi ha vinto l’edizione 2026 di Masterchef: si è aggiudicato il titolo di quindicesimo Masterchef italiano, 100.000 euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del suo primo libro di ricette e l’accesso a un corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. A decretare il vincitore sono stati i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Matteo Canzi, detto Teo, ha 23 anni, brianzolo, studia International Marketing, anche se fin da giovanissimo si è appassionato alla cucina: «Mi divertivo a sporcare la cucina con mia nonna», ha raccontato, spiegando poi che tutto è cambiato durante le vacanze di Natale di quattro anni fa, quando ha preparato un filetto alla Wellington, la sua prima ricetta tecnicamente complessa che gli è riuscita bene e gli ha indicato la strada. 🔗 Leggi su Open.online

