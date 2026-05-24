Dopo il piano E1, Israele ha avviato un nuovo intervento chiamato E2, circondando il villaggio di Betlemme. Circa due mesi fa, nel marzo scorso, alcuni coloni israeliani sono apparsi improvvisamente alla periferia di Abu Nuiaym, vicino a una colonia. Sono stati segnalati cinque o sei individui che si sono insediati nella zona, senza ulteriori dettagli sulle operazioni o sulle reazioni locali.

Terra rimossa La città palestinese sarà divisa dalla Cisgiordania meridionale. Cresce la colonia di Efrat Terra rimossa La città palestinese sarà divisa dalla Cisgiordania meridionale. Cresce la colonia di Efrat Circa due mesi fa, a fine marzo, cinque o sei coloni israeliani apparsi dal nulla si piazzarono alla periferia del villaggio di Abu Nuiaym, a breve distanza dalla colonia di Efrat, a sud di Betlemme. Gli abitanti notarono quella presenza inquietante, senza però darle troppo peso. A sera andarono via. Tornarono qualche giorno dopo e piantarono una tenda: ad Abu Nuiaym scattò l’allarme. In breve, i coloni, provenienti in maggioranza da Efrat, divennero svariate decine e si sistemarono anche su terreni dei villaggi di Jurat al-Shamma, Tuqua e Harmala. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Dopo il piano E1, spunta E2: Israele circonda Betlemme

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trump frenato dal Senato sulla guerra all’Iran. E spunta il piano Usa-Israele su AhmadinejadIl Senato degli Stati Uniti ha approvato una misura simbolica che critica la gestione della guerra nei confronti dell’Iran sotto l’amministrazione...

E1 Lake Como GP 2026, tutto il programma della gara mondialeIl 25 aprile, tra le 11 e le 18, il Lago di Como ospiterà una tappa della E1 Series, una competizione di livello mondiale.