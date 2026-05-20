Trump frenato dal Senato sulla guerra all’Iran E spunta il piano Usa-Israele su Ahmadinejad

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una misura simbolica che critica la gestione della guerra nei confronti dell’Iran sotto l’amministrazione Trump. La votazione si è conclusa con il sostegno di alcuni senatori repubblicani, che si sono uniti ai democratici. Nel frattempo, sono circolate notizie su un piano congiunto tra Stati Uniti e Israele riguardante l’ex presidente iraniano, Ahmadinejad. La decisione del Senato rappresenta un passo politico in un contesto di tensioni internazionali.

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