Trump frenato dal Senato sulla guerra all’Iran E spunta il piano Usa-Israele su Ahmadinejad
Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una misura simbolica che critica la gestione della guerra nei confronti dell’Iran sotto l’amministrazione Trump. La votazione si è conclusa con il sostegno di alcuni senatori repubblicani, che si sono uniti ai democratici. Nel frattempo, sono circolate notizie su un piano congiunto tra Stati Uniti e Israele riguardante l’ex presidente iraniano, Ahmadinejad. La decisione del Senato rappresenta un passo politico in un contesto di tensioni internazionali.
Il Senato americano approva una misura simbolica contro la gestione della guerra da parte di Donald Trump, con quattro repubblicani che votano insieme ai democratici. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane minacciano di "estendere la guerra oltre la regione" qualora gli Stati Uniti attaccassero nuovamente l'Iran. "Non abbiamo ancora impiegato tutte le capacità della Rivoluzione Islamica contro di loro - affermano - Ma ora, se l'aggressione contro l'Iran si ripeterà, la guerra regionale promessa si estenderà questa volta oltre la regione, e i nostri colpi devastanti in luoghi inaspettati vi porteranno alla rovina totale". "La posizione dell’Iran nei colloqui con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra non è cambiata in modo significativo rispetto alle fasi precedenti, che non avevano portato a progressi verso un accordo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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