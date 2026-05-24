Domenica In torna domenica 24 maggio con Mara Venier al timone e un ospite speciale, Antonello Venditti. La puntata prevede musica dal vivo e grandi ospiti, mantenendo il tono familiare che caratterizza il programma da anni. La conduttrice conduce un pomeriggio di intrattenimento tra interviste e performance musicali, offrendo al pubblico un mix di contenuti vari. La trasmissione si svolge come di consueto nel pomeriggio di Rai 1.

Mara Venier torna al centro del pomeriggio di Rai 1 con una puntata che si muove tra grandi ospiti, musica dal vivo e quel clima familiare che da anni rende Domenica In un appuntamento fisso per il pubblico. Il 24 maggio, in diretta dalle 14.00 dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, il programma punta su volti molto amati e su un equilibrio ormai collaudato: il racconto personale, l’attualità, la memoria televisiva e una parentesi tutta glamour dedicata a Cannes 2026. Domenica In, Antonello Venditti apre la puntata. Il nome più atteso della nuova puntata è sicuramente quello di Antonello Venditti, pronto a sedersi nel salotto di Mara Venier per un’intervista che promette di attraversare musica, vita privata e carriera. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Domenica In, anticipazioni del 24 maggio: Antonello Venditti super ospite di Mara Venier

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Domenica In 24 maggio 2026: ospiti e anticipazioni con Mara VenierDomenica 24 maggio 2026, su Rai 1, va in onda la 36ª puntata della cinquantesima edizione di Domenica In condotta da Mara Venier.

Domenica In, anticipazioni del 3 maggio aprile: Mara Venier ospita Al BanoDomenica In torna anche questa settimana con un appuntamento domenicale su Rai1 a partire dalle 14.

Temi più discussi: Domenica In: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di domenica 24 maggio; Domenica In e Da Noi A Ruota Libera: dalla Venier una leggenda della nostra musica, Delogu dalla Fialdini; Domenica in oggi su Rai 1: anticipazioni e ospiti della trentaseiesima puntata del 22 maggio 2026; Domenica In 24 maggio: Venditti ospite con il nuovo tour.

Domenica In, anticipazioni del 24 maggio: Antonello Venditti super ospite di Mara VenierMara Venier torna su Rai 1 con una nuova puntata di Domenica In: tra i protagonisti Antonello Venditti e Barbara De Rossi ... dilei.it

Domenica In, Antonello Venditti super ospite da Mara Venier: tutti i protagonisti della puntata del 24 maggioSi apre con la presenza di Antonello Venditti il nuovo appuntamento con Domenica In, condotto da Mara Venier in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in ... corriereadriatico.it