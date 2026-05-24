Oggi, domenica 24 maggio 2026, torna su Rai 1 l’appuntamento fisso con Mara Venier e la sua Domenica In, giunta alla trentaseiesima puntata della cinquantesima edizione. Il programma va in onda dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma a partire dalle ore 14.00 fino alle 17.10, con una conduzione che per Mara Venier rappresenta la diciassettesima volta alla guida dello show, l’ottava consecutiva. Al suo fianco, come di consueto, ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. La puntata si preannuncia ricca di musica, ospiti di primo piano e momenti dedicati alla memoria storica di una trasmissione che quest’anno celebra mezzo secolo di televisione italiana. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Domenica In 24 maggio 2026: ospiti e anticipazioni con Mara Venier

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