Domenica In anticipazioni del 3 maggio aprile | Mara Venier ospita Al Bano

Da dilei.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica In torna anche questa settimana con un appuntamento domenicale su Rai1 a partire dalle 14.00 circa. Mara Venier sarà in studio dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, pronta a condurre l’evento televisivo che prevede ospiti e musica dal vivo. Tra le anticipazioni, è prevista la presenza di Al Bano come ospite speciale. La trasmissione si svolgerà nel consueto orario domenicale, offrendo spazio a intrattenimento e momenti di spettacolo.

Non c’è fine settimana senza  Domenica In:  a partire dalle 14.00 circa, sempre su Rai1, Mara Venier  accoglierà il pubblico dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma per un evento televisivo che promette emozioni, tanta musica e grandi ospiti. Al fianco della padrona di casa, come sempre, la squadra composta da  Tommaso Cerno, Teo Mammucari  ed  Enzo Miccio, pronti a scandire i ritmi dello storico format domenicale. Domenica In, le anticipazioni del 3 maggio. La puntata di Domenica In del 3 maggio si aprirà con un ospite che non ha bisogno di presentazioni: Al Bano Carrisi. Il cantante si racconterà in un’intervista intensa, ripercorrendo la lunga carriera che ha attraversato generazioni e palcoscenici internazionali.🔗 Leggi su Dilei.it

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