Domenica In anticipazioni del 3 maggio aprile | Mara Venier ospita Al Bano

Domenica In torna anche questa settimana con un appuntamento domenicale su Rai1 a partire dalle 14.00 circa. Mara Venier sarà in studio dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, pronta a condurre l’evento televisivo che prevede ospiti e musica dal vivo. Tra le anticipazioni, è prevista la presenza di Al Bano come ospite speciale. La trasmissione si svolgerà nel consueto orario domenicale, offrendo spazio a intrattenimento e momenti di spettacolo.

Non c’è fine settimana senza Domenica In: a partire dalle 14.00 circa, sempre su Rai1, Mara Venier accoglierà il pubblico dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma per un evento televisivo che promette emozioni, tanta musica e grandi ospiti. Al fianco della padrona di casa, come sempre, la squadra composta da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, pronti a scandire i ritmi dello storico format domenicale. Domenica In, le anticipazioni del 3 maggio. La puntata di Domenica In del 3 maggio si aprirà con un ospite che non ha bisogno di presentazioni: Al Bano Carrisi. Il cantante si racconterà in un’intervista intensa, ripercorrendo la lunga carriera che ha attraversato generazioni e palcoscenici internazionali.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Domenica In, anticipazioni del 3 maggio aprile: Mara Venier ospita Al Bano Notizie correlate Leggi anche: Domenica In, anticipazioni del 12 aprile: Mara Venier ospita Riccardo Scamarcio Domenica In, anticipazioni del 26 aprile: Mara Venier ospita Sal Da VinciIl consueto appuntamento della domenica pomeriggio su Rai1 si rinnova anche oggi, 26 aprile, con una puntata ricca di emozioni, intrattenimento e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Domenica In, anticipazioni del 26 aprile: Mara Venier ospita Sal Da Vinci; Domenica In, gli ospiti di Mara Venier del 26 aprile dai Pooh a Sal Da Vinci; Domenica In, i Pooh e Sal Da Vinci ospiti oggi di Mara Venier; Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti del programma di Mara Venier in onda il 3 maggio. Domenica In: anticipazioni e ospiti di domenica 3 maggio! Luciana Littizzetto e Al BanoDomenica In torna su Rai 1 con ospiti dal mondo della musica, letteratura, teatro e attualità per un pomeriggio ricco di emozioni e dibattiti. serial.everyeye.it Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti del programma di Mara Venier in onda il 3 maggioNuovo appuntamento con Domenica In, il programma condotto da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Ad aprire ... ilmattino.it «Ma stai così, amore mio». Mara Venier non si trattiene davanti a Jonathan Rossi, che durante la sua esibizione di street trial su Rai 1 si toglie il gilet e resta a torso nudo. Carlo Conti scherza sull’abbronzatura del concorrente rispetto alla propria, mentre la Ve - facebook.com facebook