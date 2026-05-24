Entro il 30 giugno è possibile presentare la domanda di riduzione della Tari per le associazioni. La scadenza riguarda l’anno in corso e consente di richiedere uno sconto sulla tassa. La procedura deve essere completata entro questa data per avere diritto alla riduzione. Non sono previste proroghe e la domanda deve essere inviata secondo le modalità indicate dagli uffici competenti.

Sarà il 30 giugno la scadenza per la presentazione della domanda di riduzione della Tari relativa all’anno in corso per le associazioni. A deciderlo è stato il Consiglio Comunale di Colle di Val d’Elsa. L’agevolazione è rivolta in particolare alle associazioni che, nell’ultimo esercizio, abbiano registrato entrate inferiori a 100mila euro, ma anche a tutti quei soggetti, singoli o associati, che svolgono attività di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani attraverso i Patti di collaborazione previsti dal regolamento comunale approvato lo scorso novembre. Potranno quindi accedere alla misura anche realtà non iscritte all’albo comunale... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Domanda di riduzione della Tari: c’è tempo fino al 30 giugno

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