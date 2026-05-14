Loano Tari anticipata al 30 giugno | arriva il bonus sociale automatico

A Loano, la scadenza per il pagamento della Tari è stata anticipata al 30 giugno. È stato introdotto un bonus sociale che permette di ottenere uno sconto automatico del 25% sulla tassa. Le modalità di calcolo del conguaglio a fine anno sono state chiarite, ma non vengono specificati i criteri di assegnazione del bonus o i dettagli tecnici del calcolo.

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? Domande chiave Chi riceve lo sconto automatico del 25% sulla Tari?. Come funziona il calcolo del conguaglio a fine anno?. Perché la scadenza della prima rata è stata anticipata?. Quali sono le soglie Isee per ottenere il bonus rifiuti?.? In Breve Sconto 25% Tari per nuclei con Isee sotto 9.530 euro o 20.000 con 4 figli.. Seconda rata il 31 dicembre includerà conguagli basati sulle nuove tariffe 2026.. Pagamento prima rata basato su tariffe 2025 per ritardi definizione Piano economico.. Bonus applicato automaticamente tramite incrocio dati sistema SGate e Agenzia Entrate-Riscossione.. A Loano la scadenza della prima rata Tari 2026 viene anticipata al 30 giugno per permettere l’applicazione automatica del nuovo bonus sociale rifiuti ai nuclei familiari aventi diritto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Loano, Tari anticipata al 30 giugno: arriva il bonus sociale automatico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Santarcangelo, cambia la Tari: prima scadenza anticipata per adeguarsi al bonus sociale Bonus sociale rifiuti: arriva lo sconto sulla Tari per le famiglie in difficoltàDal 2026 scatta la misura che prevede una riduzione del 25 per cento del tributo comunale per chi possiede Isee fino a 9.