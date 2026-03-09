Reclutamento docenti Pacifico Anief | Il doppio canale possibile solo dopo dal 2027 ecco perché

Il rappresentante dell’associazione sindacale ha dichiarato che la possibilità di utilizzare un doppio canale nel reclutamento degli insegnanti sarà praticabile solo dal 2027. Ha spiegato che questa riforma non influenzerà le graduatorie attualmente in vigore e che la modifica richiederà tempi più lunghi per essere attuata. La discussione sulla modifica delle procedure di assunzione si concentra sulla tempistica e sulle modalità di implementazione.