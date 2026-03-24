Aumenti stipendiali docenti e ATA ecco tutte le cifre Riunione ARAN-Sindacati SPECIALE con Pacifico Anief alle 17 | 30

Nella giornata si è svolto un incontro tra ARAN e sindacati per discutere degli aumenti salariali di docenti e personale ATA, con dettagli sulle cifre previste. È prevista una diretta speciale alle 17:30 con un rappresentante di un sindacato. Si attende anche la possibile firma del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto istruzione e ricerca, che potrebbe essere firmato entro il 1° aprile 2026.

Il 1° aprile 2026 potrebbe essere la data della firma del CCNL 2025-2027 per il comparto istruzione e ricerca. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Aumenti stipendiali docenti e ATA, ecco tutte le cifre. Riunione ARAN-Sindacati. SPECIALE con Pacifico (Anief) al termine dell’incontroSi tiene all'ARAN la riunione tra i rappresentanti dell'agenzia governativa e le organizzazioni sindacali sul rinnovo del contratto scuola 2025-27. Aumenti stipendiali per docenti e personale ATA: le cifre, quando gli arretrati? [SPECIALE]Dal 1° gennaio 2024 gli stipendi dei docenti della scuola italiana beneficeranno di incrementi mensili della retribuzione tabellare, validi per... Altri aggiornamenti su Aumenti stipendiali Temi più discussi: Aumenti stipendiali dal 1° aprile, verso la chiusura del contratto scuola. 150 euro medi mensili, middle management riconosciuto, ordinamenti ATA. Tutti i contenuti; Scuola, si va verso il rinnovo del contratto. In arrivo nuovi aumenti: ecco di quanto; Tabella stipendi docenti 2026: aumenti e arretrati; Istruzione: approvate le linee guida per l’aumento degli stipendi. Aumenti stipendiali docenti 2025/27 tra il 5 e il 6%, si parte da 110 euro fino a 185. Tutte le cifre. TABELLAOggi all’Aran riprende il negoziato sul rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2025-2027. Tra i nodi principali della trattativa c’è la parte econ ... orizzontescuola.it Scuola, aumenti per Docenti e ATA: +143€ per i docenti, +104€ al personale ATADopo l’apertura ufficiale del tavolo presso l’ARAN lo scorso 11 marzo, cresce l’attesa per gli ulteriori round negoziali. L’obiettivo della delegazione trattante è chiaro: accelerare sulla parte econo ... ilmediano.com Dopo l’abbuffata di commenti sul Referendum, possiamo tornare a discutere sui nostri stipendi “Aumenti stipendiali dal 1° aprile, verso la chiusura del contratto scuola. 150 euro medi mensili” Orizzonte Scuola - facebook.com facebook